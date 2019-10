Berlin (dpa) - Die AfD sieht die CDU nach der Landtagswahl in Thüringen in einer extrem schwierigen Position. Bodo Ramelow von der Linkspartei werde nach den ersten Hochrechnungen "gar nichts anderes übrig bleiben, als mit der CDU zusammen zu gehen", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU riskiere in einer solchen Konstellation allerdings "den letzten Rest an konservativer Wahrnehmung".

Eine Landesregierung wie in Thüringen mit einem Linken an der Spitze sei für die AfD "grundsätzlich eine Steilvorlage", um im Wahlkampf zu punkten, fügte er hinzu. Auf die Frage, ob die AfD-Wähler in Thüringen seine Partei wohl wegen oder trotz des rechtsnationalen Spitzenkandidaten Björn Höcke gewählt hätten, antwortete Meuthen, an solchen Spekulationen wolle er sich nicht beteiligen. Dass eine Partei in ihren Wahlkämpfen im Osten und im Westen unterschiedliche Schwerpunkte setze, sei normal.

Der Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland, sagte, der Flügel, den Höcke mit anführt, sei nicht rechtsextrem. "Und Björn Höcke ist auch nicht rechtsextrem", sagte Gauland in der ARD. Er spreche allerdings klar aus, "was manche im Westen nicht so klar aussprechen". Er erwarte, dass nach den starken Wahlergebnissen in Sachsen, Brandenburg und nun auch in Thüringen die ostdeutschen Landesverbände eine stärkere Repräsentanz im Bundesvorstand einfordern. "Da haben sie auch recht. Das ist in allen Parteien so."

Meuthen sagte, er erwarte beim AfD-Bundesparteitag, wo Ende November der Parteivorstand neu gewählt wird, keinen Richtungsstreit. Mehr Meinungsstreit werde es wohl bei dem für kommenden April geplanten Programmparteitag zur Sozialpolitik geben.