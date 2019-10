Erfurt (dpa/th) - Wegen acht angemeldeter Versammlungen im Vorfeld der Landtagswahl sind in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt Hunderte Polizisten im Einsatz. Mehrere Tausend Demonstranten wurden am Samstag bei Kundgebungen und Versammlungszügen in der Stadt erwartet. Die Menschen müssten mit Behinderungen im Straßen- und im Nahverkehr in der Stadt rechnen, sagte eine Sprecherin der Polizei. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Grünen-Chef Robert Habeck sollte bei einer Protestversammlung gegen den Wahlkampfabschluss der AfD auf dem Erfurter Domplatz sprechen. Für diese Demonstration wurden nach Angaben der Polizei rund 1200 Teilnehmer angemeldet. Nach Angaben der Thüringer AfD sollten beim Wahlkampfabschluss der Partei Spitzenkandidat Björn Höcke sowie AfD-Chef Alexander Gauland sprechen. Laut Polizei wurden rund 2500 Teilnehmer angemeldet.

Bei den angemeldeten Demonstrationen ging es um unterschiedliche Themen - unter anderem um die anstehende Wahl, Anliegen der Kurden oder um die betriebliche Altersvorsorge.