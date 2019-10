Erfurt (dpa) - Grünen-Chef Robert Habeck hat sich enttäuscht über das Wahlergebnis der Grünen in Thüringen geäußert und davor gewarnt, Koalitionen außer mit der AfD auszuschließen. "Wir hätten gerne eine Schippe draufgelegt", sagte Habeck am Sonntagabend, die Grünen schafften nach den Hochrechnungen vom Sonntagabend aber erneut nur etwas über fünf Prozent. "Insofern sind wir damit nicht zufrieden."

Das Land stehe nun vor "kompliziertesten" Verhandlungen. "In einer Phase, wo sich die Demokratie neu sortiert, können wir Ausschließeritis eigentlich nicht gebrauchen", sagte Habeck, alle demokratischen Parteien müssten miteinander gesprächsfähig sein. Die CDU schließt eine Koalition mit der Linkspartei aus. Mit der AfD lehnen auch die Grünen die Zusammenarbeit ab.

Als Partei, die Veränderung wolle, hätten die Grünen es in Ostdeutschland schwer, sagte Habeck, "weil die Menschen in den vergangenen 30 Jahren Veränderungen für drei Biografien gesammelt haben - und häufig genug mit Enttäuschung verbunden". Der Wahlkampf in Thüringen sei "nochmal härter" gewesen als in Sachsen und Brandenburg. Mit der "Tonalität des Zusammenführens" seien die Grünen "kaum durchgekommen".