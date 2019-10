Erfurt (dpa/th) - Im Wahlkampf-Endspurt vor der Thüringer Landtagswahl am Sonntag hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für eine Fortsetzung des bisherigen Bündnisses aus Linke, SPD und Grünen geworben. "Ich werbe nicht für eine Partei, sondern für Rot-Rot-Grün", sagte Ramelow am Freitag in Erfurt. Er wisse, es sei in Deutschland ungewöhnlich, im Wahlkampf für ein Regierungsmodell einzutreten. Aber dazu stehe er.

Nach Wahlumfragen könnte Die Linke, die seit 2014 mit SPD und Grünen in Thüringen regiert, stärkste Partei bei der Wahl werden. Die Linke kommt nach einer ZDF-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom Donnerstag als stärkste Partei auf 28 Prozent, ihre Koalitionspartner SPD und Grüne auf 9 beziehungsweise 7 Prozent, die FDP auf 5 Prozent. Die CDU kommt demnach auf 26 Prozent, die AfD bekäme 21 Prozent.

SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee betonte, dass die SPD in einer Neuauflage von Rot-Rot-Grün eine starke Stimme haben müsse. Der Bewerber für den SPD-Vorsitz, Olaf Scholz, machte beim Wahlkampfabschluss der Thüringer SPD in Gera klar, dass er auf "ein starkes Votum" für seine Partei hoffe. Thüringen brauche zukunftsträchtige Arbeitsplätze, gebührenfreie Kindertagesstätten und eine respektvolle Rente, die die Lebensleistung der Menschen widerspiegele, sagte Scholz. Dafür stehe die Thüringer SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Wolfgang Tiefensee.

Sorgen bereiteten ihm die Wahlergebnisse rechtspopulistischer Parteien in Europa. Die Thüringer rief Scholz auf: "Zeigt denen eine Harke, die rechte politische, populistische Parolen verfassen. Sie dürfen nicht so stark werden, wie die Umfragen sagen."

Sollte es für Rot-Rot-Grün nach der Wahl nicht reichen, könnte eine Regierungsbildung in Thüringen schwierig werden. Die CDU hat im Vorfeld Bündnisse mit der Linken und der AfD ausgeschlossen.

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring sprach sich am Freitag für eine Viererkoalition seiner Partei mit Grünen, SPD und FDP aus. Im ARD-"Mittagsmagazin" widersprach der 47-Jährige der These, dass eine Koalition aus vier Parteien ins Chaos führe: "Meine Idee ist, das Land wieder zusammenzuführen und Brücken zu bauen und wahrscheinlich kann man das sogar mit drei Partnern in einer Viererkonstellation gut machen."

Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Berhard Vogel (CDU) warnte vor einer Koalition seiner Partei mit der Linken. "Eine solche Koalition würde mit Recht einen erheblichen Teil unserer Wähler vertreiben", sagte Vogel dem Sender n-tv. Die guten Umfragewerte für den Linke-Regierungschef Bodo Ramelow nannte Vogel dem Sender zufolge für "beeindruckend".