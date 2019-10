Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat eine deutliche Polarisierung der Gesellschaft in Thüringen beklagt. Mit dem Ergebnis der Landtagswahl habe sich eine völlig neue Situation ergeben, konstatierte er am Montag in einer Mitteilung. "Jetzt ist nicht die Stunde für persönliche oder parteiliche Machtspiele." Vielmehr müssten die politisch Verantwortlichen bei den Gesprächen in den kommenden Wochen die Interessen Thüringens in den Mittelpunkt stellen. Er rief die Thüringer auf, "unsere Werte" am Stammtisch, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz gegen Populisten zu verteidigen. Neymeyr: "Demokratisch zu handeln bedeutet mehr, als zur Wahl zu gehen."