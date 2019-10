Erfurt (dpa) - Der AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner hat begeistert auf Stimmengewinne seiner Partei bei der Landtagswahl in Thüringen reagiert. "Was wir hier gesehen haben, ist ein Erdrutsch für Thüringen", sagte er am Sonntagabend. "Wir sind einen deutlichen Schritt weitergekommen." Brandner sagte, es gebe die Chance, einen Politikerwechsel herbeizuführen. "Ich sehe blau für Thüringen."