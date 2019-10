Erfurt (dpa) - Aus Sicht von Grünen-Spitzenkandidat Dirk Adams haben politische Inhalte im Wahlkampf in Thüringen zuletzt kaum noch eine Bedeutung gehabt. "In den letzten Wochen hat sich der Wahlkampf total auf die Frage zugespitzt, wer Ministerpräsident wird und bei dieser Zuspitzung verlieren die Kleinen immer", sagte Adams bei der Wahlparty der Grünen in Erfurt am Sonntagabend. "Es ist eine schwierige Situation. Der Ball liegt nun bei der Linken, auf andere Parteien zu zugehen", sagte er mit Blick auf vorläufige Ergebnisse der Wahl.