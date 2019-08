Emden (dpa/lni) - Die Krise der deutschen Sozialdemokratie reicht bis in die Provinz - genauer gesagt nach Ostfriesland. Mit der Hafenstadt Emden könnte bald eine der letzten traditionellen SPD-Hochburgen fallen, zumindest bei der Besetzung des Oberbürgermeister-Postens. Dieser liegt seit 1956 fest in SPD-Hand. Allein von 1986 bis 2011 gab Alwin Brinkmann den Ton an und war damit der dienstälteste Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Niedersachsens. Doch sein Nachfolger und Parteifreund Bernd Bornemann tritt zur Wahl am 8. September nicht mehr an. Und der neu aufgestellte SPD-Kandidat Manfred Eertmoed (45) hat einen schweren Stand.