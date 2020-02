Eichenzell (dpa/lhe) - Der CDU-Politiker Johannes Rothmund ist zum neuen Bürgermeister im osthessischen Eichenzell gewählt worden. Der 45-Jährige setzte sich am Sonntag in der Stichwahl denkbar knapp mit 50,9 Prozent der Stimmen durch, wie die Gemeinde nahe Fulda am Abend im Internet bekanntgab. Rothmund hatte nach dem vorläufigen Endergebnis 90 Stimmen Vorsprung vor Lutz Köhler, der als parteiloser Bewerber angetreten war, aber von der SPD unterstützt wurde. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 59 Prozent.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte sich keiner der beiden Bewerber mit der erforderlichen Mehrheit durchsetzen können. Rothmund hatte 46,59 Prozent erhalten, Köhler 32,42 Prozent. Der dritte Kandidat, Harald Friedrich von der Bürgerliste Eichenzell, war mit 20,99 Prozent ausgeschieden.

Der bisherige, parteilose Amtsinhaber Dieter Kolb (64) war nicht mehr angetreten. Seine Amtszeit in der Gemeinde mit mehr als 11 000 Einwohnern geht Ende Mai zu Ende. Im Gemeinderat stellt ein Bündnis aus CDU und der Christlichen-Wähler-Einheit mit 19 Sitzen die Mehrheit. Die Bürgerliste Eichenzell hat 9 Sitze, die SPD 8. Zudem gibt es einen fraktionslosen Vertreter.