Köln (dpa/lnw) - Die SPD verliert einer Umfrage zufolge in Nordrhein-Westfalen weiter deutlich an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD in NRW auf nur noch 17 Prozent - neun Punkte weniger als 2017 - und würde hinter den Grünen auf Platz drei landen. Das hat das jüngste RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa ergeben. Die SPD würde damit in NRW stärker verlieren als im Bundesschnitt. Auch im Ruhrgebiet - einstige "Herzkammer" der Sozialdemokratie - verzeichnet die Umfrage einen starken Rückgang. Die SPD käme dort aktuell auf 20 Prozent, also elf Punkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017.