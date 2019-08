Leipzig (dpa/sn) - Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die Union in einer Wahlumfrage knapp vor der AfD. In der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage im Auftrag der "Leipziger Volkszeitung" und der "Dresdner Neueste Nachrichten" erhielt die CDU 28 Prozent der Zweitstimmen und damit zwei Prozentpunkte mehr als die AfD (26 Prozent). Dahinter rangieren die Linken (16) vor den Grünen (13) und der SPD (8). Die FDP müsste bei fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag zittern, die Freien Wähler würden mit 3 Prozent erneut draußen bleiben. Rechnerisch wäre die sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen denkbar. Koalitionen mit der AfD und den Linken schließt die Union kategorisch aus.