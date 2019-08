Dresden (dpa/sn) - Ob mit schwarzer Farbe und verbotenen Symbolen beschmierte Gaststättenfenster in Meerane (Kreis Zwickau) oder rund 150 gestohlene AfD-Wahlplakate in Radebeul: Während des Landtagswahlkampfs in Sachsen hat die Kriminalpolizei bis Mitte August 165 politisch motivierte Straftaten registriert. Wie die Stabstelle der Polizei im Innenministerium mitteilte, wurden unter anderem 83 zerstörte oder beschädigte Wahlplakate angezeigt. In fünf Fällen seien diese mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, zumeist mit Hakenkreuzen, beschmiert worden. Vor allem Plakate der AfD seien betroffen. Die Polizei geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der ramponierten Wahlplakate größer ist.