Dresden (dpa/sn) - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen haben die Bischöfe der evangelischen Landeskirche und des Bistums Dresden-Meißen, Carsten Rentzing und Heinrich Timmerevers, die Wähler an ihre Verantwortung für das Land erinnert. "Vom biblischen Wort her sind wir ermutigt und bestätigt, als freie Bürger in Wahlen heute die zukünftigen Entwicklungen zu beeinflussen, das gesellschaftliche Leben zu gestalten, Freiheit und Demokratie zu fördern", heißt es in einem am Freitag in Dresden veröffentlichten gemeinsamen Aufruf zum 1. September.