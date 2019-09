Mannheim/Berlin (dpa) - Bei der Wahl in Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) laut einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen hohe persönliche Zugkraft gehabt. Beim Ansehen erreichte er hervorragende 2,3 Punkte auf einer Skala von plus 5 bis minus 5, wie die Meinungsforscher am Sonntagabend in Mannheim mitteilten. Gute Arbeit bescheinigten ihm demnach 78 Prozent der Befragten. Auch die CDU in Sachsen hatte weiterhin die höchste Reputation aller Parteien, aber stärker als die Bundes-CDU Imageverluste zu verzeichnen.

Die AfD wurde laut der Analyse nicht überwiegend aus Protest gewählt. Das Motiv "Denkzettel" nannten 28 Prozent, "wegen ihrer politischen Forderungen" wählten 70 Prozent die Partei. Die Zahlen basieren den Angaben zufolge auf einer Telefonbefragung der Forschungsgruppe Wahlen unter 1071 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in der Woche vor der Wahl und der Befragung von 18 411 Wählern am Sonntag.