Dresden (dpa/sn) - Umweltschutz, Flüchtlinge und Bildung sind für die Sachsen die wichtigsten Themen zur Landtagswahl am 1. September. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach sind für jeweils 24 Prozent der Befragten Umweltschutz sowie Flüchtlinge wahlentscheidend. Für 21 Prozent der Sachsen ist das Thema Bildung am wichtigsten, soziale Ungerechtigkeit führten 17 Prozent als bestimmendes Thema an.