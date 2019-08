Dresden (dpa/sn) - Die sächsische AfD hat die Ablösung von Landeswahlleiterin Carolin Schreck verlangt und zusätzlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Schreck habe sich "erheblicher und die Ordnungsgemäßheit der Landtagswahl gefährdender Dienstvergehen schuldig gemacht", schrieb die AfD in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an Innenminister Roland Wöller (CDU). Das gesamte Auftreten von Schreck dränge Zweifel an ihrer Eignung wie Unparteilichkeit förmlich auf.