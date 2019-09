Dresden (dpa/sn) - Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier hat deutlich gemacht, dass eine schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen nach der Landtagswahl kein Automatismus ist. "Ja klar, wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen", sagte sie am Sonntag im ZDF. "Was aber auch ganz klar ist: Es kann kein Weiter so geben von CDU und SPD, und wir Grünen dann als Anhängsel, die ein bisschen Umweltpolitik machen. Es muss sich ganz klar etwas ändern." Die Grünen hätten am Sonntag das historisch beste Ergebnis in Sachsen erzielt, so Meier, die mit Wolfram Günther Spitzenkandidaten-Duo bildete. Damit sei ein Auftrag verbunden.