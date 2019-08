Dresden (dpa/sn) - So viele Menschen wie noch nie vor einer sächsischen Landtagswahl haben den Wahl-O-Mat genutzt. Mehr als 350 000 Menschen informierten sich mittels des Angebots bereits eine Woche vor der Landtagswahl am 1. September über die Positionen der Parteien, wie ein Sprecher der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung am Montag sagte.