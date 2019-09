Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Bei Sachsens Parteien geht die Neuorientierung nach der Wahl weiter. Die CDU will bis Samstag informelle Gespräche mit ihren möglichen Koalitionspartnern SPD und Grünen führen und dann auf einer Sondersitzung des Vorstandes endgültig über eine Sondierung entscheiden. Das hat sie bei einer Vorstandssitzung am Montagabend in Dresden beschlossen. Die CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag mit 32,1 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen. Eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen gilt als wahrscheinlichste Variante einer Regierungsbildung.

"Sachsen braucht eine stabile Regierung", betonte Ministerpräsident Michael Kretschmer erneut. Das Wahlergebnis sei ein Auftrag, jetzt eine Regierung für dieses Land zu bilden. "Manches ist neu. Die SPD kennen wir als CDU, die Grünen noch nicht", sagte Kretschmer in einer Videobotschaft. Deswegen habe der Landesvorstand zusammen mit den Kreisvorsitzenden ihm und Fraktionschef Christian Hartmann den Auftrag gegeben, mit den Vertretern der Grünen und der SPD informell zu sprechen und sich über die Vorstellungen von Sachsen auszutauschen.

Das neue Parlament muss nach der Landtagswahl spätestens am 1. Oktober zusammenkommen. Die Wahl des Ministerpräsidenten muss dann gemäß der Landesverfassung innerhalb von vier Monaten erfolgen.

Der Landesvorstand der Sachsen-SPD hat sich bereits einstimmig für Sondierungsgespräche mit der CDU und den Grünen ausgesprochen. "Wir wollen dafür sorgen, dass wir in Sachsen weiterhin stabile demokratische Verhältnisse haben", erklärte SPD-Chef Martin Dulig nach einer Sitzung des sächsischen SPD-Parteivorstandes. Diese Chance sei real, es könne eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD geben.

"Ich möchte keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners. Grundsätzlich brauchen wir eine gemeinsame Vorstellung für die Zukunft - davon, wie es mit diesem Land weitergeht", betonte Dulig. Nur so werde man das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Die SPD hatte bei der Wahl einen historischen Tiefstwert von 7,7 Prozent der Zweitstimmen erreicht.

Nach dem neuerlichen Scheitern der sächsischen FDP bei der Landtagswahl hat der gesamte Parteivorstand der Liberalen am Montagabend seinen Rücktritt angekündigt. Eine Neuwahl soll am 2. November erfolgen, teilte Generalsekretär Torsten Herbst mit. Parteichef Holger Zastrow ziehe sich damit zurück. Der Vorstand übernehme die Verantwortung für das Ergebnis der Landtagswahl.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sah nach der Wahl die Gefahr, dass Stadt und Land weiter auseinanderdriften. Schon jetzt gebe es ein Gefälle zwischen ländlichen und städtischen Regionen, sagte Jung. Auf dem Land - nicht nur in Sachsen - erlebten die Menschen eine Situation des Abgehängtseins und des Vergessenseins. Zeitgleich sei das urbane Milieu in einer Großstadt wie Leipzig ein völlig anderes. Das schlage sich auch in den Wahlergebnissen nieder. "Das ist ein Riesenriss durch unsere Gesellschaft", sagte Jung. Eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen könnte vor diesem Hintergrund problematisch werden.

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, forderte eine politische Neuausrichtung seiner Partei. Im ARD-"Morgenmagazin" bezeichnete er die massiven Verluste der Linken bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Dienstag als "katastrophale Niederlage". Daraus müsse man Konsequenzen ziehen. Ein "Weiter so" sei kein Angebot, es gehe um grundsätzliche strategische Fragen. Mit gerade einmal 10,4 Prozent in Sachsen und 10,7 Prozent in Brandenburg haben die Linken bei Landtagswahlen im Osten so schwach abgeschnitten wie seit 1990 nicht mehr.