Dresden (dpa/sn) - Der Landtagswahlkampf in Sachsen läuft auf vollen Touren. Auch in den kommenden Tagen haben die Spitzenkandidaten der Parteien Auftritte überall im Freistaat. Bundesprominenz mischt dabei mit: Die SPD erwartet am kommenden Dienstag Bundesfinanzminister Olaf Scholz an der Seite des sächsischen SPD-Spitzenkandidaten Martin Dulig in Chemnitz.