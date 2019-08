Dresden (dpa/sn) - Politikwissenschaftler Tom Thieme traut den Freien Wählern in Sachsen einen Einzug in den Landtag zu. Der Partei fehle zwar ein Wählerpotenzial wie in Bayern, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Aber, die Kampagne der "Mutbürger" in bewusster Abgrenzung zur AfD ist originell und könnte zu einer Überraschung führen, zumal der Fokus auf kommunalpolitische Belange viele Wähler anspricht." In einer aktuellen Umfrage lagen die Freien Wähler zuletzt bei 4 Prozent, bei vielen Befragungen werden sie aber unter "Sonstige" subsummiert.