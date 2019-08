Dresden (dpa/sn) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat sich erneut deutlich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. "Von der AfD kommt eine Tonlage, die wir bisher nur von der NPD kannten", zitierte ihn "Focus Online" am Samstag. Beim Verhältnis zu Demokratie und Rechtsstaat unterschiede sich die CDU deutlich von der AfD, so Sachsens Ministerpräsident weiter. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liefert sich derzeit in Umfragen mit der CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position als stärkste Kraft.