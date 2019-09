Dresden (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Österreichs Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu seinem "herausragenden Sieg" bei der Nationalratswahl gratuliert. Es sei ein "großartiger Erfolg", schrieb er laut Mitteilung vom Montag in Dresden in einem Brief an den Politiker. Die hohe Zustimmung sei dessen konsequenter und klarer Haltung in politischen Fragen und der "beeindruckenden Neuaufstellung" der Partei unter seiner Führung zu verdanken. Er habe Vertrauen wiederhergestellt und die Österreicher überzeugt, "dass mit dir die Zukunft der Republik am besten zu gestalten ist". Für die Regierungsbildung wünschte ihm Kretschmer "viel Kraft und Erfolg" - und lud Kurz nach Sachsen ein.