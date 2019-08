Dresden (dpa/sn) - Unter dem Titel "Blau machen ist keine Alternative" blicken Kabarettisten aus Ost und West am 18. Augst auf die Landtagswahl in Sachsen. Mit dem Titel ist die Show in den Räumen der Dresdner Herkuleskeule klar. Dennoch soll es an diesem Abend nicht nur um die AfD gehen. Vielmehr wolle man den Zustand der Demokratie in Deutschland und Europa insgesamt beleuchten, verriet Mitorganisator Philipp Schaller vorab. Bei dem Programm treten neben den Hausherren etwa auch die Leipziger Academixer, das Düsseldorfer Kommödchen und das Chemnitzer Kabarett auf.