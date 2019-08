Dresden (dpa/sn) - Kabarettisten aus Ost- und Westdeutschland sehen in der sächsischen Landtagswahl am 1. September eine ernste Herausforderung. Mit einem Wahl-Special wollen sie deshalb am 18. August in der Dresdner Herkuleskeule im Keller des Kulturpalastes Stellung beziehen. Bei dem einmaligen Sonderprogramm treten neben den Hausherren etwa auch die Leipziger Academixer, das Düsseldorfer Kommödchen und das Chemnitzer Kabarett auf. Musik kommt vom Duo "Schwarze Grütze" aus Potsdam.