Dresden (dpa/sn) - Sachsens Grüne haben das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl am Sonntag gefeiert. Nach der Prognose der Wahlergebnisse um 18 Uhr brach Jubel aus. Das Spitzenduo Katja Meier und Wolfram Günther applaudierte und umarmte sich, ehe sie die Wahlparty in einer Bar im Szeneviertel Neustadt verließen. "Es ist das stärkste Ergebnis, was wir bei einer Landtagswahl erzielt haben", sagte Landesgeschäftsführer Mathias Weilandt. "Das spiegelt auch wieder, was wir im Wahlkampf erlebt haben, unsere Themen haben die Leute interessiert." Es gebe einfach eine neue Offenheit auch in Sachsen für grüne Themen wie Klimaschutz und Weltoffenheit. "Für uns ist das Ergebnis ein Ansporn."

Bezüglich möglicher Koalitionen verwies Weilandt darauf, dass sie für Weltoffenheit, Gerechtigkeit und Ökologie in Sachsen einsteht und mit allen demokratischen Parteien sprechen werde.