Dresden (dpa/sn) - Die Freien Wähler in Sachsen können sich im Fall eines Einzugs in den Landtag nach der Wahl am 1. September eine Regierungsbeteiligung vorstellen. Sollte der Einzug in den Landtag geschafft werden, würde die Partei gestalten wollen und sei deswegen sofort bereit, aktiv mitzumischen, sagte Freie Wähler-Sprecher Matthias Berger im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.