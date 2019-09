Dresden (dpa/sn) - Zwei Tage nach der Landtagswahl will die CDU-Fraktion ihren neuen Vorsitzenden bestimmen. Die Fraktion treffe sich am Nachmittag zu ihrer konstituierenden Sitzung im Landtag, sagte CDU-Fraktionssprecher Christian Fischer am Dienstag. Die Christdemokraten sind künftig mit 45 Abgeordneten im sächsischen Landtag vertreten. Bereits am Montag hatte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks angekündigt, dass Michael Kretschmer den bisherigen Fraktionschef Hartmann vorschlagen werde.

Auch die Grünen trafen sich das erste Mal nach der Wahl im Landtag - allerdings informell und nicht zur konstituierenden Sitzung, wie es hieß. Sie sind künftig mit 12 Mitgliedern im Landtag vertreten.

Bei der SPD wollte sich am Dienstag zunächst der bisherige Fraktionsvorstand treffen. Die Partei kommt mit zehn Abgeordneten in den neuen Landtag. Die AfD hatte sich nach eigenen Angaben bereits am Montagabend zu ihrer ersten Fraktionssitzung versammelt. Bisher zählte die Partei neun Abgeordnete, künftig sind es 38. In der ersten Sitzung sei es darum gegangen, den neuen Landespolitikern die Möglichkeiten parlamentarischer Arbeit sowie die Mitarbeit in Ausschüssen und Arbeitskreisen zu erläutern, hieß es.