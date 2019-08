Dresden (dpa/sn) - Sachsens früherer Regierungschef Kurt Biedenkopf (CDU) hält große Stücke auf seinen Parteifreund und heutigen Amtsinhaber Michael Kretschmer. "Dass er bereit war, aus einer ungewöhnlich schwierigen Situation heraus zu handeln und Verantwortung zu übernehmen, ist ihm hoch anzurechnen. Michael Kretschmer ist ein Mann, der dienen will", sagte Biedenkopf der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Kretschmer hatte bei der Bundestagswahl 2017 seinen Wahlkreis in Görlitz an einen AfD-Mann verloren und war nach dem Rücktritt von Stanislaw Tillich (CDU) im Dezember 2017 Regierungschef in Sachsen geworden. Biedenkopf war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident von Sachsen.