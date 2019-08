Hoyerswerda (dpa/sn) - Die AfD steht nach Ansicht von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch zu sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Es sei schon heute klar, dass sie weder in Brandenburg noch in Sachsen in der kommenden Legislaturperiode mitregieren werde, sagte er mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. September der Deutschen Presse-Agentur. Die AfD unternehme den Versuch, sich als Partei gegen alle anderen zu etablieren: "Ich kenne die AfD aus dem Deutschen Bundestag und kann nur sagen, die meisten Abgeordneten sind eine große Enttäuschung, die inhaltliche Substanz ist vergleichsweise gering."