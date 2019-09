AfD will gegen gekürzte Landesliste vorgehen

Artikel per E-Mail versenden

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische AfD will nach der Landtagswahl mit "allen rechtlichen Mitteln" gegen die gekürzte Landesliste vorgehen. Das bekräftigte AfD-Generalsekretär Jan Zwerg am Montag in Dresden. Zunächst wolle die Partei einen Untersuchungsausschuss zum Thema im Landtag einberufen, zudem soll der Vorgang dem Wahlprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt werden.

Das Verfassungsgericht Leipzig hatte vor der Wahl entschieden, dass die AfD zur Landtagswahl in Sachsen nur mit 30 Listenkandidaten und nicht wie geplant mit 61 antreten kann. Zunächst hatte der Landeswahlausschuss sogar nur 18 Bewerber zugelassen. Grund waren formale Mängel bei ihrer Aufstellung.

"Wir sind der Meinung, dass wir keine Fehler gemacht haben", wies Zwerg die Schuld von sich. "Wenn wir die Liste im Nachhinein bestätigt bekommen, dann ist es klar, dass es Neuwahlen gibt." Bereits am Wahlabend hatte Sachsens AfD-Chef Jörg Urban angekündigt, eine Neuwahl anzustreben.

Die AfD erreichte bei der Landtagswahl 27,5 Prozent. Nach diesem Zweitstimmenergebnis stünden ihr eigentlich 39 Sitze im neuen Sächsischen Landtag zu. Doch die Rechtspopulisten werden nur mit 38 Abgeordneten im neuen Plenum vertreten sein.

Zwerg sieht in der gekürzten Landesliste auch die Ursache, weshalb seine Partei nicht die 30-Prozent-Marke geknackt habe: Die Kürzung der Landesliste habe dazu beigetragen, dass der Wähler irritiert war und teilweise taktisch gewählt habe, hieß es.