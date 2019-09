Kamenz (dpa/sn) - Die 22-jährige Lucie Hammecke ist nach der Landtagswahl in Sachsen jüngste Abgeordnete. Das bestätige das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag. Hammecke trat für die Grünen in Dresden an und schaffte es über Listenplatz neun in den Landtag. Am Wahlabend war es zeitweise noch knapp für die 22-Jährige. "Es sieht ganz gut aus, ich will mich aber nicht zu früh freuen", sagte sie am Sonntag in Dresden. Am Ende hat es dann aber doch gereicht.