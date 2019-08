FDP will in Landtag zurückkehren: Wahlkampf auf Marktplätzen

Delitzsch (dpa/sn) - Die sächsische FDP will am 1. September in den Landtag zurückkehren und die Wähler mit einer klaren Botschaft überzeugen: "Wir sind die Partner derjenigen in Sachsen, die etwas bewegen wollen, die machen wollen, die nicht ausgebremst werden wollen. Die Partner all derjenigen, denen Bürokratie, Gängelei und Bevormundung auf den Geist geht", erklärte Parteichef Holger Zastrow. All denen, die einfach machen wollen, wolle man es einfach machen.