Chemnitz (dpa/sn) - Chemnitz hat einen Grünen-Kandidaten für die kommende Oberbürgermeisterwahl. Der Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke wurde am Dienstagabend auf einer Mitgliederversammlung des Kreisverbandes einstimmig gewählt, wie die Chemnitzer Grünen mitteilten.

Zschocke wollte bereits bei den Wahlen 2013 Bürgermeister werden, scheiterte aber. "Damals forderte ich neben mehreren Bewerbern eine Amtsinhaberin heraus, die starken Rückhalt in der Stadtgesellschaft hatte", schrieb Zschocke in seiner Bewerbung mit Blick auf die aktuelle Bürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD). Sie tritt zur Wahl am 14. Juni 2020 nicht mehr an.

Der Grünen-Politiker möchte die Stadt "überparteilich und gemeinsam mit der progressiven Mehrheit" nach vorne bringen, wie er mitteilte. Zschocke gehört zu den Gründungsmitgliedern der Grünen im damaligen Karl-Marx-Stadt.