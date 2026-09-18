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BundesregierungUnd dann, Herr Merz?

Lesezeit: 6 Min.

Kanzler im Fokus: Offenkundig aus Sorge vor der politischen Dynamik hat Friedrich Merz seine Reise zur UN-Generalversammlung in der kommenden Woche abgesagt.
Kanzler im Fokus: Offenkundig aus Sorge vor der politischen Dynamik hat Friedrich Merz seine Reise zur UN-Generalversammlung in der kommenden Woche abgesagt.
Foto: Dominik Butzmann/IMAGO

Selten hing für einen Bundeskanzler und seine Koalition so viel von zwei Landtagswahlen ab. Er stemmt sich gegen Gerüchte über seinen Sturz und will einen Neustart. Fünf mögliche Szenarien.

Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

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Schon wieder ein Wahlwochenende, und schon wieder eine gefährliche Ausgangslage für die CDU. Dieses Mal sind es sogar zwei Wahlen, die nicht nur die CDU in Schwierigkeiten bringen könnten, sondern auch ihren Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz.

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:Das soll Unterstützung für den Kanzler sein?

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