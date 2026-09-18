Schon wieder ein Wahlwochenende, und schon wieder eine gefährliche Ausgangslage für die CDU. Dieses Mal sind es sogar zwei Wahlen, die nicht nur die CDU in Schwierigkeiten bringen könnten, sondern auch ihren Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz.
BundesregierungUnd dann, Herr Merz?
Lesezeit: 6 Min.
Selten hing für einen Bundeskanzler und seine Koalition so viel von zwei Landtagswahlen ab. Er stemmt sich gegen Gerüchte über seinen Sturz und will einen Neustart. Fünf mögliche Szenarien.
Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema