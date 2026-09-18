Selten hing für einen Bundeskanzler und seine Koalition so viel von zwei Landtagswahlen ab. Er stemmt sich gegen Gerüchte über seinen Sturz und will einen Neustart. Fünf mögliche Szenarien.

Kanzler im Fokus: Offenkundig aus Sorge vor der politischen Dynamik hat Friedrich Merz seine Reise zur UN-Generalversammlung in der kommenden Woche abgesagt.

Schon wieder ein Wahlwochenende, und schon wieder eine gefährliche Ausgangslage für die CDU. Dieses Mal sind es sogar zwei Wahlen, die nicht nur die CDU in Schwierigkeiten bringen könnten, sondern auch ihren Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz.