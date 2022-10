Brasilien - hier der Blick von der Christus-Statue in Rio - hat mehr als 210 Millionen Einwohner, von denen viele immer noch tief gläubig sind. Die Abstimmung am 30. Oktober gilt als wichtigste in der jüngeren Geschichte des Landes - die zunehmend

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Anfang dieser Woche sah sich das Team von Luiz Inácio Lula da Silva genötigt, ein ungewöhnliches Statement abzugeben: Nein, der linke Präsidentschaftskandidat sei keinen Pakt mit dem Teufel eingegangen, hieß es da bei Instagram. Auf dem Fotoportal folgen immerhin mehr als acht Millionen Menschen dem Politiker. Lula habe auch nie mit dem Teufel geredet, stand da weiter geschrieben: "Er glaubt an Gott und ist Christ". Und als ob es noch irgendwelcher Beweise bedürfe, sah man darüber ein Bild des 76-Jährigen, die Hände fromm gefaltet zum Gebet.

Rund drei Wochen noch, dann finden in Südamerikas größter Demokratie Stichwahlen für das Präsidentenamt statt. Die Abstimmung am 30. Oktober gilt als wichtigste in der jüngeren Geschichte des Landes, neben dem linken Ex-Präsidenten Lula da Silva tritt auch noch der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro an. Gekämpft wird mit fast allen Mitteln und längst ist klar: Wer gewinnen will, muss nicht nur die besseren Argumente auf seiner Seite haben, sondern auch Gott - oder besser gesagt: die Kirchen des riesigen Landes.

Brasilien hat mehr als 210 Millionen Einwohner, von denen viele immer noch tief gläubig sind. Nirgendwo auf der Welt leben mehr Katholiken und auch wenn ihre Zahl seit Jahrzehnten rückläufig ist, so steigt doch gleichzeitig der Anteil der Menschen, die Mitglied in einer evangelikalen Gemeinde sind: Sie machen heute schon rund ein Drittel der Bevölkerung aus.

Detailansicht öffnen Der ehemalige brasilianische Präsident und Kandidat der linken Arbeiterpartei (PT) Lula da Silva (l) während einer Wahlkampfveranstaltung in Sao Bernardo do Campo, Brasilien. Wer gewinnen will, muss nicht nur die besseren Argumente auf seiner Seite haben, sondern auch Gott - oder besser gesagt: die Kirchen des riesigen Landes. (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Noch im hintersten Winkel Amazoniens gibt es meist eine Kirche und dazu noch einen Tempel einer der evangelikalen oder Pfingstgemeinden. In den Armenvierteln betet man in kahl gekachelten Hinterhofräumen, im Zentrum der Metropolen dagegen in pompösen Hallen, die Platz für tausende Gläubige bieten. Was die Prediger und Pfarrer in den Gottesdiensten sagen, das wird oft auch noch über eigene Fernsehsender und Radiostationen verbreitet. Die Reichweite der Kirchenoberen ist riesig, ihr Einfluss darum auch, und so ist Religion längst auch zu einem Machtfaktor geworden in Brasilien.

Der Glaube ist zu einem zentralen Thema im Wahlkampf geworden

2018 gewann Präsident Jair Bolsonaro wohl vor allem auch deshalb die Wahlen, weil die großen evangelikalen Kirchen ihn unterstützten und ihre Mitglieder dazu aufriefen, dem rechten Politiker ihre Stimme zu geben. Und nun, vier Jahre später, ist der Glaube zu einem zentralen Thema im Wahlkampf geworden.

"Brasilien über alles, Gott über allen", so lautet das selbstgewählte Motto von Amtsinhaber Jair Bolsonaro. In Wahlkampfreden zitiert Brasiliens Präsident gerne Bibelverse, der 67-Jährige ist selbst katholisch, seine Frau Michelle aber ist evangelikale Christin. Im Netz postet sie Videos von sich beim Gebet im Büro ihres Gatten. Der Präsidentschaftspalast, sagt sei, sei ein Ort, der zuvor von Dämonen entweiht worden sei. Wer damit gemeint ist, ist klar: Lula da Silva und seine linke Arbeiterpartei PT.

Brasiliens First Lady sieht in der brasilianischen Präsidentenwahl einen Kampf von Gut gegen Böse und viele Anhänger ihres Mannes sind da ihrer Meinung. Viele glauben, dass die Messe in der Kirche verboten werden könnte, sollte die Linke wieder an die Macht kommen. Eine Falschnachricht, die sich hartnäckig hält.

Detailansicht öffnen Jair Bolsonaro (vorne), Präsident von Brasilien, der für die Wiederwahl kandidiert, spricht in der Präsidentenresidenz. (Foto: Eraldo Peres/dpa)

Wie weit die Macht dieser Gerüchte geht, hat man in den vergangenen Tagen gesehen: Bolsonaro-treue Social-Media-Gruppen und -Netzwerke wurden regelrecht überschwemmt mit Videos und Meldungen, die behaupten, Lula sei einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Das mag für Außenstehende nach mittelalterlichem Nonsens klingen, für viele gläubige Brasilianer sind solche Falschnachrichten scheinbar aber so plausibel, dass Lula da Silva und sein Team es am Ende für notwendig hielten, die Anschuldigungen öffentlich zu widerlegen.

Weltliche Probleme treten in den Hintergrund

Gleichzeitig hat aber auch Lula da Silva selbst längst ebenfalls Religion und Glauben zum Teil seiner Kampagne gemacht. Bei seinem offiziellen Wahlkampfauftakt sagte der linke Politiker, sein rechter Kontrahent sei vom Teufel besessen. Lula postet Bilder von sich im Netz, die ihn zusammen mit dem Papst oder Geistlichen zeigen. Dazu verbreiten seine Anhänger in Sozialen Netzwerken bereits Jahre alte Videos und teilweise manipulierte Fotos, die Präsident Jair Bolsonaro in Freimaurer-Logen zeigen. Vor allem evangelikale Kirchen bringen diese oft fälschlicherweise mit angeblichen satanischen Ritualen in Verbindung. Unter den Beiträgen lassen Bolsonaro-Wähler nun ihrer Enttäuschung freien Lauf: Manche fühlen sich betrogen vom Präsidenten und sagen, dieser habe sich nur verstellt und als Christ ausgegeben, um an Wählerstimmen zu kommen.

Und so diskutiert Brasilien über Gott und die Glaubhaftigkeit der beiden Kandidaten, während eigentlich wichtige und vor allem ganz weltliche Probleme wie die Abholzung im Regenwald oder die Bekämpfung des Hungers in den Hintergrund treten.