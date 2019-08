Bernau (dpa/bb) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kommt zur heißen Wahlkampfphase vor der Landtagswahl nach Brandenburg. Heute ist sie in Bernau nordöstlich von Berlin zu Gast. Kramp-Karrenbauer begleitet den CDU-Direktkandidaten im Wahlkreis Barnim II, Daniel Sauer. In den folgenden Tagen ist die Verteidigungsministerin zu Wahlkampfterminen in Sachsen, aber auch erneut in Brandenburg zu Gast. Der Abschluss ist für den Samstag, 31. August, am Tag vor der Wahl geplant.