Potsdam (dpa/bb) - Die geplante Elefantenrunde der Spitzenkandidaten im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zur Landtagswahl sorgt für Zwist. Die Freien Wähler Brandenburg warfen dem öffentlich-rechtlichen Sender am Mittwoch vor, sie auszugrenzen, weil Spitzenkandidat Péter Vida nicht an der "Wahlarena" am 20. August teilnehme. Der rbb lädt nach eigenen Angaben die Spitzenkandidaten der Parteien ein, die nach stabilen Umfragewerten die größten Chancen für den Einzug oder Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag haben.