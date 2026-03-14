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Podcast: „Auf den Punkt“Albrecht von Lucke: „Das Jahr beginnt für den Kanzler desaströs“

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Das Wahljahr beginnt für CDU und SPD schlecht. Und es könnte sein, dass es auch in den kommenden Monaten kaum besser wird.

Von Johannes Korsche

Am vergangenen Sonntag hat Baden-Württemberg gewählt – und nächsten Sonntag wählt Rheinland-Pfalz. Es ist also ein sehr guter Moment, um Zwischenbilanz zu ziehen: Wie stehen Union und SPD, die beiden Regierungsparteien im Bund, gerade da? Und welche Auswirkungen hat die Wahl in Baden-Württemberg auf die Arbeit der Bundesregierung?

Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur des politischen Fachmagazins Blätter für deutsche und internationale Politik, sieht ein Dilemma für die Regierungsparteien im Bund: Eigentlich müssten sowohl die CDU als auch die SPD in Rheinland-Pfalz die Wahl gewinnen. In der Folge könnten die beiden Parteien nicht die Kraft aufbringen, die nötigen Reformen anzugehen – aus Angst, weitere Wähler zu verschrecken.

Zum Weiterlesen:

Den Text von Albrecht von Lucke „Wahljahr 2026: Der Start entscheidet“ lesen Sie hier.

Den Text zum Reiz des langsameren Podcast-Hörens lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Nadja Schlüter

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

Redaktionsschluss war Freitag, 13.3.2026, um 16 Uhr.

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