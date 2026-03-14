Am vergangenen Sonntag hat Baden-Württemberg gewählt – und nächsten Sonntag wählt Rheinland-Pfalz. Es ist also ein sehr guter Moment, um Zwischenbilanz zu ziehen: Wie stehen Union und SPD , die beiden Regierungsparteien im Bund, gerade da? Und welche Auswirkungen hat die Wahl in Baden-Württemberg auf die Arbeit der Bundesregierung?

Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur des politischen Fachmagazins Blätter für deutsche und internationale Politik, sieht ein Dilemma für die Regierungsparteien im Bund: Eigentlich müssten sowohl die CDU als auch die SPD in Rheinland-Pfalz die Wahl gewinnen. In der Folge könnten die beiden Parteien nicht die Kraft aufbringen, die nötigen Reformen anzugehen – aus Angst, weitere Wähler zu verschrecken.

Zum Weiterlesen:

Den Text von Albrecht von Lucke „Wahljahr 2026: Der Start entscheidet“ lesen Sie hier.

Den Text zum Reiz des langsameren Podcast-Hörens lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Nadja Schlüter

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

Redaktionsschluss war Freitag, 13.3.2026, um 16 Uhr.

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