Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Der neue Bürgermeister von Bad Schwalbach wird in einer Stichwahl ermittelt. Beim ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keiner der sieben Kandidaten auf Anhieb die erforderliche Mehrheit von mehr als fünfzig Prozent der Stimmen. Die meisten Stimmen erhielten nach vorläufigem Endergebnis SPD-Kandidat Markus Oberndörfer (29,7 Prozent) und der unabhängige Kandidat Andreas Ruck (29,1) - sie treten nun am 24. November erneut gegeneinander an, wie die Stadt mitteilte.

Der bisherige Bürgermeister Martin Hußmann (CDU) war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Die Amtszeit des Nachfolgers beginnt am 1. April 2020 und dauert sechs Jahre. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,2 Prozent. Insgesamt waren sieben Kandidaten zur Wahl angetreten.