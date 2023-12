In drei Bundesländern stehen 2024 Wahlen an, aber auch in der EU und den USA. Sie alle könnten sich auf Deutschland und die Demokratie auswirken.

Von Nicolas Richter, Berlin

Im Frühsommer ist übrigens Bundestagswahl. So zumindest wünscht es sich CDU-Chef Friedrich Merz. Seit Wochen heißt es im Umfeld des Oppositionschefs, der 9. Juni sei ein geeignetes Datum für eine vorgezogene Parlamentswahl. An jenem Tag gehen die Deutschen nämlich wegen der Europawahl ohnehin zu den Urnen. Die Union findet, die amtierende Ampelregierung sei gescheitert und sollte so schnell wie möglich abgelöst werden. "Ich glaube, dass wir wieder zurückkehren in eine Zeit, wo Leute politische Führung wollen", sagte Merz kürzlich der SZ. Damit meinte Merz natürlich Führung durch Merz.