29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Wahlanalyse Volkswanderung

Warum haben CDU und SPD so viele Wähler verloren? Die Berliner Querelen und das Image einer anderen Partei haben eine Rolle gespielt.

Von Detlef Esslinger

Mehr als jeden dritten Wähler verloren. Statt 1,2 Millionen nur noch 780 000. Aus Gründen, die mit dem Spitzenkandidaten der Partei wenig zu tun hatten. Zahlen lügen nicht, und die Zahlen für die CDU sind deprimierend. Ja sicher, sie hat in 40 von 55 Wahlkreisen ihre Direktkandidaten durchgebracht, und sie erlebt das Kuriosum, dass das schlechteste Ergebnis seit 1966 reicht, um stärkste Partei zu bleiben. Aber die Daten sind aus ihrer Sicht alarmierend.

Verloren hat die Partei im ganzen Bundesland. Man kann nicht einmal mehr behaupten, dass sie sich auf ihre Zentren noch verlassen kann. Ja, im tiefkatholischen Fulda kommt zwar nach wie vor keine andere Partei an sie heran. 37 Prozent erzielte sie dort. Doch zugleich war es die Gegend, in der die CDU erstens so stark verlor wie nirgendwo sonst, fast 18 Prozentpunkte - und wo die AfD zulegte wie nirgendwo sonst, um mehr als 14 Prozentpunkte. Die Forschungsgruppe Wahlen schätzt, dass vor fünf Jahren jeder vierte heutige hessische AfD-Wähler noch CDU angekreuzt hat. Im Lager der bisherigen CDU-Wähler war die AfD nicht nur erfolgreicher als in denen der anderen Parteien. Sondern ganz generell war sie in Hessen im Abwerben noch erfolgreicher als im Mobilisieren früherer Nichtwähler (besonders auf Letzterem beruhte bei anderen Wahlen in jüngster Zeit ihr Erfolg). Landesweit warb sie der CDU am Sonntag etwa 100 000 Wähler ab - aus dem Kreis früherer Nichtwähler gewann sie 70 000 Stimmen.

Die SPD wollte stärkste Partei werden; zumindest war dies die Suggestion ihres Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel. Geworden ist sie: drittstärkste. Diese zusätzliche Demütigung nämlich kam noch hinzu, als der Landeswahlleiter in der Nacht zum Montag das vorläufige Endergebnis bekannt gab. Zwar landeten SPD und Grüne beide bei 19,8 Prozent, zwar werden beide Parteien jeweils 29 Abgeordnete stellen. Aber die 570 166 Stimmen, die die SPD noch erhielt, waren etwas weniger als die der Grünen. Exakt 94 Stimmen weniger.

Wo wird der Niedergang der Partei eines Tages enden? 40 Prozent ihrer hessischen Wähler hat sie eingebüßt; und mit der CDU hat sie gemeinsam, dass die treuesten Anhänger noch bei den Senioren zu finden sind. Bei den über 60-Jährigen reichte es für 27 Prozent (CDU: 35 Prozent). Doch bei jenen im Twen-Alter? 15 Prozent. Das ist nicht deshalb alarmierend, weil eine Partei mit einer solchen Klientel ältlich wirken würde. Solche Klischeepflege wäre eher ein Beleg für Arroganz von Jüngeren. Das Problem ist, dass ältere Wähler nun mal häufiger in den nächsten Jahren sterben werden als jüngere - der Aufwand, den eine Partei mit einer eher älteren Anhängerschaft betreiben muss, um wenigstens ihre bisherigen Resultate zu halten, ist hoch.

Warum haben die beiden Volksparteien so viel Volk verloren? In Hessen war nicht das Flüchtlingsthema der Grund, und auch kein anderes. Die Meinungsforscher von Infratest dimap haben gefragt: "Gibt es ein Thema, das eine besonders wichtige Rolle für Ihre Wahl spielte?" 56 Prozent antworteten mit Nein - und selbst fast jeder zweite AfD-Wähler sagte dies. Die nächstgenannten Themen: Asyl, Wohnen, Dieselaffäre - aber alle mit bloß sechs Prozent. Mit anderen Worten, die meisten Hessen scheinen sich ziemlich wohlzufühlen, und viele richteten ihre Entscheidung nicht danach aus, ob sie die Landespolitiker Bouffier, Schäfer-Gümbel und Al-Wazir schätzen oder was sie ihnen zutrauen. Sondern jeder zweite Wähler fand, diese Landtagswahl sei eine Gelegenheit gewesen, "um der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen" - bei den abgewanderten CDU-Wählern waren es sogar 73 Prozent.

Und warum solch ein Zettel? Auch wiederum interessant. Acht Prozent sagen: wegen der handelnden Personen in Berlin. 34 Prozent sagen: wegen der Sacharbeit dort. Und 38 Prozent, also die meisten: wegen des Umgangs der Regierungsparteien miteinander. Stilfragen sind vielen Wählern also derzeit noch wichtiger als Inhaltliches. Man kann die Brutalität, mit der sie zum Beispiel die hessische CDU abstraften, auch kurios finden. Seehofer unmöglich finden und deshalb den Seehofer-Gegner Bouffier bestrafen? Wahlergebnisse sind nicht immer logisch.

Allerdings: Selten gibt es den einen Grund, warum sich Wähler so entscheiden, wie sie entscheiden. In Hessen gab es zumindest noch einen weiteren Faktor. Die Infratest-Forscher wollten wissen: "Welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft?" 13 Prozent sagten: die SPD, 14 Prozent: die CDU. Aber 24 Prozent: die Grünen. Während zudem gut die Hälfte der Bürger bei den traditionellen Volksparteien nicht mehr so recht weiß, wofür sie stehen, ist das Image der Grünen auch in Hessen immer besser geworden. (Bevor ihre Funktionäre nun aber überschnappen: 33 Prozent der Befragten, also die relativ meisten, finden, gar keine Partei habe die besten Antworten.)

Die 19,8 Prozent, die die Grünen nun bekommen haben, sind indes nicht der einzige Wert, der etwas über ihre Popularität erzählt. Sondern: Drei von vier Hessen wünschten sich, dass die Partei an der Regierung beteiligt ist. Jeder Dritte traut wenigsten ihr zu, das Diesel-Thema in den Griff zu kriegen (CDU und SPD: jeder Zehnte). In den Großstädten wurden sie mit Abstand stärkste Kraft; besonders ausgeprägt ist dort ihr Vorsprung bei den jüngeren Frauen.

Es scheint nur einen einzigen Wunsch zu geben, den die Wähler den Grünen am Sonntag nicht erfüllt haben. Nämlich den, bei der konstituierenden Sitzung des Landtags im Januar alleine das Präsidium bilden zu können. Nach der Tradition besteht es bei dem Anlass aus dem ältesten Abgeordneten als Präsidenten und den beiden jüngsten Abgeordneten als Schriftführern. Das mit den Schriftführern hat geklappt. Lukas Schauder, Jahrgang 1997, und Felix Martin, Jahrgang 1995, werden dies sein. Aber für den grünen Veteranen Frank Kaufmann hat es mit seinem Jahrgang 1948 nicht zum ältesten Abgeordneten gereicht. Ein neuer Parlamentarier ist Jahrgang 1945, und deshalb werden im Januar auf den Präsidiumsstühlen die zwei Jungen von den Grünen vor der Aufgabe stehen, dem Alterspräsidenten Rolf Kahnt von der AfD zu assistieren.