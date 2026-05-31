Knapp vier Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September kürte die AfD ihre Spitzenkandidatin Kristin Brinker am Samstag erstmals auch zur Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin. Die symbolische Abstimmung erfolgte, indem sich die allermeisten anwesenden AfD-Mitglieder von ihren Plätzen erhoben. In Umfragen war die AfD zuletzt zweitstärkste Partei – Tendenz steigend. Brinker gab das Ziel vor, bei der Wahl Platz eins zu erobern. Bisher stellt die AfD im Parlament lediglich die fünftstärkste Fraktion. Eine Regierungsbeteiligung ist weiterhin unrealistisch, weil niemand mit der AfD koalieren will.