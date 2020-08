EU-Ratspräsident Charles Michel hat das aggressive Einschreiten von Sicherheitskräften gegen Demonstranten nach der Präsidentenwahl in Belarus scharf verurteilt. "Die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die grundlegenden Menschenrechte müssen gewahrt werden", forderte der Belgier am Montag. "Gewalt gegen Demonstranten ist nicht die Antwort." Bereits vor der Wahl hatte die EU die Führung in Minsk ermahnt, eine freie und faire Abstimmung zu ermöglichen. Die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen den EU-Staaten und Belarus werde von der Durchführung der Wahl abhängen, hatte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gesagt.

Auch die Staatsoberhäupter von Polen und Litauen haben die autoritäre Führung in Minsk angesichts der blutigen Auseinandersetzungen bei Protesten nach der Präsidentenwahl aufgefordert, auf Gewalt zu verzichten. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben Andrzej Duda und Gitanas Nauseda: "Wir fordern die belarussischen Behörden auf, grundlegende demokratische Standards uneingeschränkt anzuerkennen und aufrechtzuerhalten." Die Menschen- und Bürgerrechte, einschließlich dem Recht nationaler Minderheiten und Meinungsfreiheit seien zu respektieren.

"Wir glauben, dass der Dialog immer die beste Methode ist, um die soziale Entwicklung voranzutreiben, Reformen und Strategien zu diskutieren", schrieben die Präsidenten der beiden EU-Länder weiter. "Wir sind davon überzeugt, dass eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union im Interesse von Belarus liegt. Wir möchten, dass die Türen für diese Zusammenarbeit offenbleiben." Litauens Außenminister Linas Linkevicius bezeichnete die Maßnahmen der belarussischen Behörden auf Twitter als "absolut unvorstellbar".

Auch deutsche Politiker äußerten sich zum Wahlausgang in Belarus und den darauffolgenden Protesten. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul rief die Regierung in Weißrussland dazu auf, auf Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zu verzichten und das Ergebnis der Präsidentschaftswahl transparent zu machen. "Nach allen Informationen, die wir von Freunden, Beobachtern und Bloggern aus dem Land erhalten, hat die Oppositionskandidatin Tichanowskaja einen hohen Stimmanteil erreicht. Vieles spricht dafür, dass sie eine Mehrheit erreicht hat", sagte der CDU-Außenpolitiker am Montag in Berlin.

Nach der Schließung der Wahllokale war es am Sonntagabend zu landesweiten Demonstrationen gegen Wahlfälschung gekommen. In Minsk ging die Polizei brutal gegen friedliche Menschen vor. Es kam zu vielen Festnahmen. Viele Menschen wurden verletzt.