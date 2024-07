Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Am Ende eines langen Tages stand fest: Alles soll bleiben, wie es ist in Venezuela. Und doch ist alles anders. Bei den Wahlen in dem südamerikanischen Land haben die regierenden Chavisten am Sonntag mit 51,2 Prozent gewonnen, wie die nationale Wahlbehörde Consejo Nacional Electoral nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen um kurz nach Mitternacht Ortszeit bekannt gab. Der umstrittene Staatschef Nicolás Maduro darf damit weitere sechs Jahre im Amt bleiben. Die Opposition jedoch erkennt das nicht an. Sie hat ihren eigenen Kandidaten zum Sieger erklärt.