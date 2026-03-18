Hunderttausende Menschen zogen am Sonntag durch Budapest, um den ungarischen Nationalfeiertag zu begehen. Und um vier Wochen vor der Parlamentswahl entweder dem seit 16 Jahren regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán oder seinem Herausforderer Péter Magyar zuzujubeln. Magyar brachte mit seinem Slogan „Jetzt oder nie“ mehr Menschen auf die Straße – aber kann er auch die Herrschaft von Orbáns Fidesz-Partei beenden? Wie fair sind Wahlen in einem Land, dessen demokratische Institutionen systematisch zurückgebaut wurden? Und was würde ein Wahlsieg der Opposition für Ungarn und Europa bedeuten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur ungarischen Parlamentswahl.