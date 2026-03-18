Hunderttausende Menschen zogen am Sonntag durch Budapest, um den ungarischen Nationalfeiertag zu begehen. Und um vier Wochen vor der Parlamentswahl entweder dem seit 16 Jahren regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán oder seinem Herausforderer Péter Magyar zuzujubeln. Magyar brachte mit seinem Slogan „Jetzt oder nie“ mehr Menschen auf die Straße – aber kann er auch die Herrschaft von Orbáns Fidesz-Partei beenden? Wie fair sind Wahlen in einem Land, dessen demokratische Institutionen systematisch zurückgebaut wurden? Und was würde ein Wahlsieg der Opposition für Ungarn und Europa bedeuten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur ungarischen Parlamentswahl.
Wahl in UngarnKann Viktor Orbán verlieren?
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Warum die Opposition in Ungarn bei der Parlamentswahl im April mehr als eine knappe Mehrheit benötigt – und welche Folgen ihr Sieg für das Land und ganz Europa hätte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Verena Mayer, Budapest
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