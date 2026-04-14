Hätte man als Korrespondent in Brüssel in den vergangenen Jahren jedes Mal einen Euro bekommen, wenn man eine verärgerte Bemerkung über Viktor Orbán zu hören bekam, dann hätte das schon für ein ordentliches Mittagessen gereicht. Vermutlich sogar für sechs Austern als Vorspeise.
UngarnDen Populisten Orbán ist die EU los – doch was bringt das?
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Kein EU-Regierungschef hat seine europäischen Kolleginnen und Kollegen so oft geärgert wie der Ungar. Jetzt, da er sein Amt verloren hat, hoffen viele, dass es in Brüssel besser läuft.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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