21. Juli 2019, 19:10 Uhr Wahl in der Ukraine Partei von Präsident Selenskij erringt deutlichen Sieg

Der Staatschef will für einen wirtschaftlichen Aufschwung vor allem die Korruption in der Ukraine stärker bekämpfen.

Selenskijs Partei Diener des Volkes erhielt laut Nachwahlbefragungen 44 Prozent der Stimmen.

Die etwa 30 Millionen wahlberechtigten Ukrainer haben 424 Abgeordnete bestimmt.

Der Präsident hatte die Wahlen vorgezogen, um möglichst schnell parlamentarische Unterstützung für seinen Kurs zu bekommen.

Bei der Parlamentswahl in der Ukraine hat die Partei des neuen Präsidenten Wolodimir Selenskij ein starkes Ergebnis erzielt. Die Partei Diener des Volkes erlangte laut Nachwahlbefragungen 44 Prozent der Stimmen. Die prorussische Oppositionsplattform kommt auf rund 11,5 Prozent der Stimmen. 5 der insgesamt 22 Parteien schafften wohl den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Der Wahlbeteiligung war mit knapp 50 Prozent geringer als vor fünf Jahren. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Selenskij kann mit dem Ergebnis seine Macht damit deutlich stärken. Im bisherigen Parlament hatte das Lager des abgewählten Staatschefs Petro Poroschenko noch die Mehrheit. Selenskij hatte die eigentlich für diesen Herbst geplante Wahl vorziehen lassen, um möglichst schnell parlamentarische Unterstützung für seinen Kurs zu bekommen. Der Staatschef will für einen wirtschaftlichen Aufschwung vor allem die Korruption in der Ukraine stärker bekämpfen und dazu die Immunität von Mitgliedern des Parlaments aufheben. Er will zudem möglichst schnell den Krieg im Osten des Landes beenden und das Land weiter der Europäischen Union annähern.

Regierungschef soll unabhängiger Wirtschaftsexperte werden

Selenskij setzt für seine Partei auf eine Generation neuer politisch weitgehend unerfahrener Abgeordneter, darunter bisherige Aktivisten und Korruptionsbekämpfer, die nie zuvor ein Mandat oder Regierungsamt gehabt haben. Bei der Stimmabgabe am Sonntag sagte der 41 Jahre alte frühere Komiker, dass er als Regierungschef einen "professionellen, unabhängigen Wirtschaftsexperten ohne bisherigen politischen Einfluss" wünsche, "der niemals Ministerpräsident, Parlamentssprecher oder irgendein Parteichef" gewesen ist.

Mit Spannung wurde vor allem das Abschneiden der Partei Golos (Stimme) verfolgt, denn sie gilt als der wahrscheinlichste Koalitionspartner für Selenskijs Diener des Volkes, sollte diese die absolute Mehrheit verfehlen. Golos wurde erst im Mai vom bekanntesten Rocksänger der Ukraine gegründet, Swjatoslaw Wakartschuk.

Alle aussichtsreichen Parteien streben Beitritt in EU und Nato an

Der Sänger der Band Okean Elzy lockte mit einer Kombination aus Konzertauftritten und der Präsentation lokaler Parteiteams im Wahlkampf Zehntausende Menschen an. Wakartschuk setzt wie Selenskij radikal auf jüngere politische Quereinsteiger und einen Kampf gegen Korruption und den Einfluss reicher Oligarchen. Den Beitritt in die EU und die Nato streben alle der aussichtsreichen Parteien an, mit Ausnahme der russlandfreundlichen Oppositionsplattform.

Die etwa 30 Millionen wahlberechtigten Ukrainer bestimmten am Sonntag 424 Abgeordnete, 26 Mandate werden wegen der von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten des Landes nicht vergeben. Dort sowie auf der von Russland annektierten Krim wurde am Sonntag nicht gewählt.