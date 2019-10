Die Bundes-CDU steht nach der Wahlniederlage ihres Spitzenkandidaten Mike Mohring in Thüringen parteiintern in der Kritik. Den Ausgang der Wahl "kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen", schrieb der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf Twitter. "Erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte haben CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen in einem Parlament keine Mehrheit mehr." Wenn es zwischen diesen Parteien keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr gebe, wichen die Wähler aus - nach links und nach rechts.

Die Linke hatte die Wahl am Sonntag mit 31 Prozent der Stimmen gewonnen und käme - rein rechnerisch - mit der AfD (23,4 Prozent) auf eine Mehrheit im Landtag von Erfurt. Die CDU war mit einem Rückgang um mehr als elf Punkte auf 21,8 Prozent die große Verliererin des Abends.

Ein Ergebnis, das auch die Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unter Druck setzt. Das Wahlergebnis könne schwer vom Bundesgeschehen getrennt betrachtet werden, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der TV-Sendung "Anne Will" und sprach die "Streitereien" zwischen Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Syrien-Frage an. So etwas erschwere die Arbeit eines Wahlkämpfers wie Mike Mohring.

Zusammenarbeit mit der Linken?

Trotz fehlender sonstiger Machtoptionen haben führende CDU-Politiker ihre Aussage aus dem Wahlkampf wiederholt, wonach es zu keiner Koalition mit der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow kommen werde. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genau wie wir es vor den Wahlen gesagt haben: Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. Ähnlich äußerte sich auch der Thüringer Generalsekretär Raymond Walk.

Spitzenkandidat Mohring selbst äußerte sich abweichend zu einer möglichen Koalition mit der Linken. Er schließe "keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stehen und das Land gemeinsam voranbringen wollen", sagte Mohring am Montag dem Sender mdr. Die CDU in Thüringen habe eine Verantwortung dafür, dass es stabile Verhältnisse im Freistaat gebe. "Ich tue mich überhaupt nicht schwer, dass wir für uns eine Entscheidung treffen werden", sagte Mohring. "Ich brauche ja nicht Berlin für die Frage, wie wir in Thüringen künftig Verantwortung für das Land übernehmen können." Bislang hatte auch Mohring ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen. Eine mögliche Option wäre auch, dass die CDU eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung toleriert.