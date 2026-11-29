Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien deutet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der letzten Abstimmung. Bis 14 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums am Sonntag 45,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der Wahl im Juli 2023 waren es zum selben Zeitpunkt 40,5 Prozent.

Ministerpräsident Pedro Sánchez hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, da er sich davon eine Mehrheit für das linke Lager verspricht. Fast alle Umfragen vor der Wahl deuteten jedoch auf einen Regierungswechsel hin. Die konservative Volkspartei (PP) mit Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo und die rechtsextreme Vox mit Santiago Abascal könnten demnach gemeinsam auf bis zu 200 Sitze kommen. Das linke Lager käme demnach auf 150 Mandate. Für eine Mehrheit im spanischen Abgeordnetenhaus bräuchte es mindestens 176 Sitze.

Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre könnten Rechtsextremisten wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden.

Spanien vor der Wahl : Es sieht schlecht aus für Pedro Sánchez In Spanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Ära des sozialistischen Regierungschefs könnte damit zu Ende gehen. Woran liegt’s und wer könnte auf ihn folgen? Eine Analyse. SZ Plus Von Patrick Illinger ...

Ministerpräsident Sánchez hofft, dass er wie bei der vorherigen Wahl 2023 erneut den Umfragen trotzen und eine erfolgreiche Aufholjagd hinlegen kann. Damals hatte die PP die meisten Stimmen erhalten. Sie sicherte sich jedoch nicht genügend parlamentarische Unterstützung für eine Regierungsbildung. Die Wahlbeteiligung lag am Ende bei 66,6 Prozent.

Sánchez gab am Morgen seine Stimme ab. Anschließend rief er die Spanier zu einer starken Mobilisierung auf. Knapp 39 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und des Senats zu bestimmen.

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch früher an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Streit um Mieterschutz und Korruptionsskandale führten zu Neuwahl

Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.